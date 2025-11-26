Стали известны детали о подростке, впавшем в кому после рехаба в Дедовске

RT: у попавшего в кому подростка после рехаба в Дедовске ожоги по всему телу

Попавший в кому 16-летний подросток Родион (имя изменено) находится в коме в больнице. Об этом в интервью RT рассказала мать одной из пациенток, пожелавшая остаться анонимной.

По словам женщины, обстановка в учреждении изменилась с приходом нового воспитателя, который вел себя неподобающе по отношению к детям.

«Никаких ужасов там изначально не было. И это не рехаб для торчков, там находились подростки с разными зависимостями и девиантным поведением. Но меньше месяца назад в центр устроился Виталий Б. — и началось», — заявила она.

Собеседница издания поделилась, что новый воспитатель из-за ссоры двух девочек решил связать их вместе. Дети были вынуждены ходить так неделю. Они спали, мылись и ходили в туалет вместе. Виталий говорил, что методика направлена на примирение подростков, однако мама пациентки считает это психологическим насилием.

Кроме того, с приходом мужчины в заведение был направлен 16-летний подросток Родион, который в первые дни передвигался сам, однако было заметно, что у него есть психические отклонения. Затем мальчик слег и почти не вставал.

«Он уже лежал и хрипел. Другие дети обращали внимание воспитателя на это, говорили про скорую, но Виталий отвечал, что Родион якобы делает это специально, хочет позлить и сломать администрацию», — рассказала женщина.

Она добавила, что воспитатель не бил Родиона, но просил других детей мыть мальчика. В ходе этого процесса подростки якобы роняли его на пол и специально обжигали горячей водой. Из-за этого у ребенка были зафиксированы множественные ожоги по всему телу, добавила мать.

До этого в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу городского округа Истра Татьяну Витушеву, часть детей, вывезенных из нелегального рехаба, уже передали родителям.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава СК потребовал доложить о расследовании дела о рехабе с детьми в Дедовске.