«Пацан орал от боли»: в Подмосковье обнаружили рехаб, где издевались над детьми

В Подмосковье обнаружили рехаб для детей с зависимостями, где над подростками систематически издевались. По данным Следственного комитета России, руководство реабилитационного центра обещало, что с детьми будут заниматься психологи, однако вместо этого их избивали и подвергали пыткам. Подростков привязывали к кроватям и друг другу, не давали ходить в туалет, заставляли писать «дневники чувств», а за непослушание наказывали. Силовики спасли из центра 24 подростка и задержали одного из работников.

Силовики спасли 24 подростков в результате штурма элитного рехаба в подмосковном Дедовске, где издевались над детьми. Кадры с места опубликовало агентство «Регнум».

«Сотрудники забаррикадировались и до последнего не хотели впускать силовиков — полицейским пришлось воспользоваться кувалдой», — говорится в материале.

По данным SHOT, правоохранители пришли в центр 23 ноября. На то, чтобы попасть в помещение, им потребовалось полтора часа. В самом здании правоохранители работали всю ночь, всех детей вывезли из рехаба только к восьми утра.

25 ноября СУ СК России по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. В ведомстве рассказали, что рехаб работал с августа 2025 года. В нем жили 24 подростка, которые «проходили лечение от разного рода зависимостей».

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», — сообщили в СК.

О том, что на самом деле происходит в центре, стало известно 23 ноября, когда один из постояльцев рехаба — 16-летний подросток — попал в больницу. На его теле обнаружили множественные повреждения, а также следы связывания на конечностях. SHOT писал, что юноша находится в критическом состоянии, он впал в кому. Также, предварительно, у него отказали почки.

Его мать сообщила Mash, что он две недели лежал на полу в полумертвом состоянии, прежде чем его увезли в больницу. Ей же сотрудники центра не давали поговорить с сыном и отвечали, что все в порядке.

Что известно о рехабе?

В реабилитационном центре удерживали 24 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет. Родителям обещали избавить детей от зависимостей за 150 тыс. руб. в месяц. За эти деньги с подростками должны были заниматься психологи, однако вместо этого детей заставляли заполнять «дневники чувств» однотипными фразами, а в случае непослушания применяли к ним физическое насилие и кормили собачьим кормом вместо нормальной еды . При этом руководство рехаба описывало его как элитный центр для трудных подростков.

«В основном [в рехаб] обращались бизнесмены, у которых нет времени заниматься детьми. Один из них, отец 13-летней дочери, подтвердил нам: в рехабе физически наказывали за нарушение правил. <…> Вместо терапии их заставляли готовить, убирать и выполнять задания «на дисциплину», — сообщил Telegram-канал.

В основном, по данным Telegram-канала 112, под горячую руку попадали мальчики.

Детей привязывали к кровати и друг другу, били, не разрешали ходить в туалет и т.д. В отношении девочек сотрудники применяли психологическое и сексуальное насилие.

Как минимум трех из них один из сотрудников центра мог принудить к интимной связи. В случае отказа наказание ждало всех постояльцев центра.

«Среди таких мер дети упомянули тренинг «Карцер» — им несколько дней нельзя было слезать с кровати, куда им пару раз в день приносили «плевок» каши и воду, а отойти в туалет можно было всего на пару минут. Во время другого тренинга — мальчика одевали в женскую одежду, вычурно накрашивали и заставляли весь день «манерно» разговаривать», — сообщил 112.

Кроме того, дети страдали от антисанитарии и недоедания. Им покупали самые дешевые и некачественные продукты, а за приготовления еды постояльцы рехаба отвечали сами. Причем доставалась еда не всем: сотрудники центра не разрешали есть «провинившимся» подросткам по несколько дней. За поддержанием чистоты в помещении следили тоже дети.

«Они должны были убираться до того момента, когда «консультант», проведя мокрой ладонью по полу, не заметит ни одной пылинки или волоска», — говорится в публикации.

Один из подростков также рассказал, что в центре был общий душ без дверей, где мальчики и девочки мылись в разное время. Если кто-то из парней заходил в душ, когда там мылись девочки, то наказанию подвергались все мальчики — их заставляли приседать по 500 раз.

«Однажды 12-летний мальчик, который был умственно отсталым, отказался выполнять приседания, когда кто-то другой зашел в душ к девчонкам, за это работники его жестоко избили, обмотали скотчем и засунули в рот носок. Били за закрытой дверью и этот пацан так орал от боли, что все остальные цепенели от ужаса», — уточнил SHOT.

Детям запрещали рассказывать родителям, что на самом деле происходит в центре. Звонить домой им позволяли лишь на пять минут и только по громкой связи. Работники центра при этом заставляли подростков улыбаться, чтобы делать «довольные» фотографии и отправлять их родителям с отчетом о своей «работе» . Тех же детей, которые пытались «бунтовать против жестокости», привязывали веревками к кроватям в форме звезды.

Кроме того, в здании центра также обнаружили специальную комнату, где держали подопечных, которые нарушали «правила» рехаба и не подчинялись его сотрудникам.

Что известно о работниках рехаба?

Как сообщают СМИ, этот центр принадлежит известной в Ростове правозащитнице и психологу Анне Хоботовой. Сама Хоботова посещала рехаб в Дедовске минимум раз в месяц и проводила там различные тренинги, на которых, в том числе, заполнялись «дневники чувств». В своих соцсетях активистка писала, что кроме «работы с ребятами» ее центр обращает внимание и на обстановку в семье.

После произошедшего, как сообщил SHOT, Хоботова пустилась в бега — женщину до сих пор ищут. Правоохранителям предстоит выяснить, знала ли она о том, что происходит в центре. При этом родители постояльцев ее рехаба уверены, что психолог была обо всем в курсе.

В центре также работал «консультант» Виталий Балабриков, который систематически избивал детей и издевался над ними. Как сообщила RT мать одной из девочек, которая жила в рехабе, проблемы начались именно тогда, когда Балабриков устроился в центр.

«Никаких ужасов там изначально не было. Персонал старался добросовестно относиться к своей работе. <…> Но меньше месяца назад в центр устроился Виталий Б. — и началось», — уточнила женщина.

Ее дочь на допросе в полиции сообщила, что после ссоры с другой постоялицей рехаба Балабриков связал девочек друг с другом, вынудив их спать, мыться и ходить в туалет вместе. Другому ребенку за непослушание мужчина связал ноги скотчем, пинал его, «а также спускал с лестницы и садился на него всем своим весом». По словам девочки, Балабриков оказывал знаки внимания девочкам постарше: заставлял красиво одеваться, терся об них пахом и шлепал их по интимным местам. SHOT также сообщал, что мужчина склонял девочек, живущих в центре, к действиям интимного характера.

Кроме этого, стало известно, что Балабриков ранее был дважды судим за хранение и распространение наркотиков .

Его уже задержали вместе с 18-летней постоялицей рехаба, которая, как рассказал источник РЕН ТВ, участвовала в избиениях. Впрочем, мать девушки не верит в то, что ее дочь причастна к издевательствам над детьми.