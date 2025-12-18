На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге 68-летнего охранника, который трогал школьниц за грудь, отправили в СИЗО

Охранника из Екатеринбурга арестовали по обвинению в домогательствах к школьницам
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника, который домогался третьеклассниц. Об этом сообщает E1.

Суд отправил в СИЗО на два месяца 68-летнего Владимира, который приставал к ученицам младших классов. Мужчина работал в ЧОП и устроился в школу на ЖБИ в октябре этого года. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По словам родителей учеников, охранник производил хорошее впечатление, пока его не обвинили в насильственных действиях сексуального характера. О произошедшем стало известно после того, как две ученицы третьего класса, которым по девять лет, рассказали родителям, что мужчина трогал их за грудь.

Родственники обвиняемого говорят, что Владимир «мог пошутить» или погладить ребенка «по-дружески», но отказываются считать его преступником.

«У него есть дети, внуки, он нормальный человек», — уверены близкие.

Владимир перенес инсульт в прошлом году, но суд, несмотря на доводы защиты, избрал обвиняемому меру пресечения в виду заключения под стражу.

Ранее в Ульяновске массажист приставал к школьнице во время сеанса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами