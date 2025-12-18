Медведчук: Зеленский и «коалиция желающих» делают все, чтобы мира не было

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с «коалицией желающих» делают все, чтобы мира на Украине никогда не было в принципе. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской статье на платформе «Смотрим».

По его словам, ведущие западные СМИ постоянно говорят о возможности достижения мира в скором времени. Он объяснил, что все подобные материалы пишутся ради «дешевого хайпа» и подтверждения их слов невозможно найти.

«Зеленский, «коалиция желающих войны» и сами эти хайпующие СМИ делают все, чтобы никакого мира никогда не было в принципе», — написал политик.

Медведчук добавил, что Зеленский не сможет отдать приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) выйти из Донбасса из-за «сопротивления националистов». В этом контексте он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов не дадут украинской стороне гарантий безопасности, которые требует Киев, поскольку это «приведет к Третьей мировой войне».

До этого политик заявлял, что Зеленский нагло врет главе США Дональду Трампу, говоря о готовности к проведению президентских выборов в республике. По мнению Медведчука, политика украинского лидера попрала основополагающие права человека, полностью уничтожила верховенство права и политический плюрализм.

Ранее евродепутат назвал ЕС проблемой для достижения мира на Украине.