Вымогатели заставили петербуржца пойти на СВО и отдать им причитающиеся выплаты

Петербуржец заключил контракт на участие в СВО под угрозами вымогателей
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга подписал контракт на участие в СВО из-за угроз со стороны вымогателей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В конце октября с Виктором (имя изменено) связались злоумышленники. Они убедили мужчину подписать контракт на военную службу и передать им деньги, положенные для военнослужащих, а также взяли с него расписку на 1,4 млн рублей и получили нотариальную доверенность на управление его банковским счетом.

Когда Виктор прощался со своей девушкой перед отправкой на СВО, его будущая теща услышала разговор, который показался ей подозрительным. Женщина отвела мужчину в полицию. Услышав его историю, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).

21 ноября подозреваемых — Георгия Погосова, Кирилла Кислякова и Всеволода Белошапко — задержали. Петродворцовый районный суд отправил двух подельников в СИЗО, а третьего — под домашний арест. Обвинения им пока не были предъявлены.

Ранее мошенники пытались обмануть 99-летнего ветерана ВОВ из Кузбасса.

