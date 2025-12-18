Россиянам объяснили, почему зарплаты у курьеров резко выросли

Средняя заработная плата у курьеров резко выросла за последний год из-за дефицита кадров, конкуренции крупных маркетплейсов и ряда других причин. Об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По словам специалиста, резкий рост зарплаты у курьеров является следствием конкуренции крупных маркетплейсов и служб доставки, дефицита кадров на фоне повышенного спроса, а также модели самозанятости, где в доход включены доплаты за сложность, расстояние и срочность работы. HR-эксперт добавил, что сегодня также выросли ожидания по скорости доставки и количество онлайн-заказов.

При этом он отметил, что люди, желающие работать курьерами, есть.

«Формально приток в профессию есть: число резюме растет быстрее, чем вакансий. Но в крупных агломерациях и в высокий сезон компании по-прежнему говорят о дефиците «надежных» курьеров, готовых много работать и соблюдать стандарты сервиса», — объяснил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр до этого говорил, что в России нужно пересмотреть подход к курьерской работе, которая изначально выступала в роли временной подработки, а не высокооплачиваемой профессии. По его словам, важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше.

