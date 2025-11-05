Эксперт объяснил, какие специалисты в России зарабатывают больше на удаленке

Сегодня в России многие компании готовы перевести сотрудников на удаленку и платить им больше, но при условии уникальной экспертизы, когда нужно привлечь человека с конкретными знаниями. Также в таком формате больше зарабатывают работники со сдельной оплатой труда, а в целом их зарплаты не отличаются от офисных сотрудников, рассказал НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

«Когда компании ищут уникальную экспертизу, они дают заработную плату выше и удаленный формат работы. Это ситуации, когда нужно привлечь определенного эксперта с конкретными знаниями. Если говорить про классические вакансии, зарплаты одинаковые, даже на удаленке она ниже», — отметил специалист, добавив, что это касается, например, маркетологов или операторов баз данных.

Получать больше в удаленном формате можно при сдельной оплате труда, но это, как правило, связано с тем, что человек тратит на работу больше времени, тогда как офисные смены регламентированы.

Чаще всего, по словам Ветеркова, на удаленке работают бухгалтеры, юристы, экономисты, специалисты сфер маркетинга, IT, инженерной деятельности. При этом кандидатов на такие позиции становится больше, а количество вакансий сокращается, так как работодателям удобнее, чтобы сотрудники приходили в офис, отметил эксперт.

«Растет число гибридных предложений, если компания хочет привлечь молодые кадры, для которых это важный фактор при выборе работодателя», — заключил специалист.

До этого HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил, что компаниям с точки зрения краткосрочных и среднесрочных перспектив выгодно, чтобы люди не возвращались в офис. Так они могут арендовать меньше офисного пространства, тратить меньше на поддержание рабочего места и всяческие «плюшки», пояснил он. В то же время он призвал учитывать, что повышение чаще получают работники, которые трудятся в офисе, общаются лично с коллегами и начальством, а значит для них удаленка не столь выгодна.

Ранее в России оценили инициативу отправлять сотрудниц на удаленку во время менструации.