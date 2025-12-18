Врач объяснил, почему показатели давления на руках могут быть разными

Врач Рудченко: разные показатели давления на руках могут быть после операции

Необходимо следить за показателями давления на обеих руках, поскольку разница между ними может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом kp.ru рассказал исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

По словам специалиста, нормой считается разница до 20 мм рт. ст.

«Если она выше, это требует дополнительного обследования. Причиной могут оказаться, например, перенесенные операции на одной стороне тела», — предупредил он.

Врач объяснил, что иногда причиной такого состояния становятся перенесенные операции, затронувшие сосуды или лимфоузлы. Он отметил, что особенно часто с этим сталкиваются женщины в результате хирургического лечения рака молочной железы. После вмешательства кровоток может измениться и привести к разнице в показаниях.

Помимо этого, разное давление бывает из-за аномалий развития сосудов или образования атеросклеротических бляшек на одной из рук. Кардиолог предупредил, что это является тревожным сигналом, указывающим на необходимость медикаментозного или хирургического лечения.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа до этого предупредила, что нестабильное давление, одышка и внезапная слабость могут выступать признаками сбоев в работе сердца.

