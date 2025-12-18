На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснил, почему собственная кровь не поможет поднять уровень гемоглобина

Врач Кондрахин: собственная кровь не поможет поднять уровень гемоглобина
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Собственная кровь не поможет поднять уровень гемоглобина и способна навредить, поскольку при попадании в желудок она будет раздражать слизистую оболочку органа. Об этом «Москве 24» заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя соответствующую попытку московского школьника.

По его словам, кровь не будет усваиваться и перевариваться, потому что для организма это очень сложный процесс. В результате она будет передвигаться по кишечнику в неизмененном виде и выйдет практически такой же, как и поступила.

«Поэтому железо, которое содержится в гемоглобине, организм таким способом не получает. Это очень сложный и длительный процесс. В конечном счете это может привести лишь к рвоте и не несет никакой пользы. Поэтому такой способ не поможет в лечении анемии», — сказал Кондрахин.

Накануне сообщалось, что подросток из Москвы попал в больницу после неудачной попытки поднять уровень гемоглобина в крови — 17-летний молодой человек посмотрел видео в TikTok, в котором автор утверждал, что уровень гемоглобина в крови можно поднять, если выпить собственную кровь. Юноша последовал совету, однако спустя непродолжительное время у него ухудшилось самочувствие. Молодого человека рвало кровью, температура повышалась. В результате его госпитализировали с отравлением.

Ранее был найден способ выявить рак легких по одной клетке.

