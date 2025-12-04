Названа привычка долгожителей, сохраняющая молодость мозга

Многие долгожители (люди в возрасте 80-90 лет) сохраняют ясность ума благодаря активной социальной жизни. Об этом рассказал невролог Байбин Чэн (Больница Генри Форда, США). Слова эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, регулярная физическая активность и сбалансированное питание действительно помогают замедлять возрастные изменения мозга, однако именно социальная активность чаще всего отличает людей, которым удается сохранить ясность мышления.

«Исследования показали, что у долгожителей более развита передняя поясная извилина — область коры мозга, участвующая в регуляции эмоций, устойчивого внимания и социальных взаимодействий», — уточнил специалист.

Чэн объяснил, что общение действует как сложная тренировка для мозга: во время взаимодействия с другими людьми одновременно включаются нейронные сети, связанные с памятью, эмпатией, восприятием речи и контролем внимания. Это делает социальное поведение одним из наиболее мощных стимулов для поддержания когнитивных функций.

Эксперт добавил, что поддержание глубоких социальных связей влияет и на гормональный фон. Так, общение помогает снижать уровень кортизола — основного гормона стресса, который в избытке ухудшает память и способствует истощению нейронов. Одновременно возрастает выработка окситоцина и дофамина. Функция первого гормона связана с ощущением доверия и эмоциональной близости, а второго — с регуляцией мотивации, удовольствия и способности обучаться.

