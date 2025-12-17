На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский подросток залез в чужой дом ради кражи военной формы для коллекции

На Амуре подросток украл из чужого дома военную форму для коллекции
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

На Амуре 17-летний подросток залез в чужой дом ради кражи военной формы для коллекции. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в июне текущего года в поселке Архара — подросток решил залезть в дом на улице Целинной в поисках экспонатов для своей коллекции военной атрибутики. Разбив окно, он проник внутрь и нашел в шкафу шинель, китель с аксельбантом, рубашку и брюки общей стоимостью в 20 тысяч рублей и похитил их.

Через два дня по заявлению владельца военной формы юношу вместе с матерью вызвали в полицию. Подросток признал вину и искренне раскаялся, он добровольно вернул украденное и оплатил ремонт разбитого окна.

Материалы уголовного дела по п.п.«б,в» ч.2 ст.158 УК РФ в отношении подростка направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и ограбил его.

