В Австралии сенатор начала размахивать тушей лосося во время выступления

News: в Австралии сенатор принесла с собой на выступление тушу лосося

В Австралии сенатор во время дебатов достала лосося в пакете и начала им размахивать, выступая с трибуны, пишет News.

Сенатор от партии зеленых Сара Хансон-Янг во время речи в австралийском парламенте достала из пакета тушу лосося и начала трясти рыбой перед собравшимися. Неожиданный поступок произошел в ходе обсуждения законопроекта лейбористов, который может ослабить экологический контроль над лососевыми фермами Тасмании.

«Вы что, продали свои экологические принципы за вымирающего лосося?» — спросила у коллег Хансон-Янг.

Председатель Сената Сью Лайнс немедленно потребовала убрать «реквизит», напомнив о запрете на подобные действия в зале заседаний.

Законопроект, поддержанный коалицией, ограничивает полномочия министра окружающей среды в оценке коммерческих проектов, что, по мнению «зеленых», угрожает среде обитания редкого ската. Лейбористы, в свою очередь, обвинили оппонентов в «дешевых трюках» и искажении фактов.

Ранее с рыбной фермы в Норвегии сбежали 27 тыс. лососей, рыбакам пообещали платить за их отлов.