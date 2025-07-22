Египтянин пойдет под суд за организацию незаконной миграции

В Краснодарском крае участники организованной преступной группировки (ОПГ) пойдут под суд по статье об организации незаконной миграции. Об этом сообщает МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«32-летний житель Египта и 30 его сообщников из нескольких регионов страны оформили фиктивные приглашения на въезд в Россию», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2022-м году фигуранты организовали не менее 180 иностранным гражданам незаконный въезд в РФ, оформляя для них фиктивные гостевые приглашения.

На данный момент, большая часть нелегальных мигрантов депортированы, правоохранители разыскивают 30 иностранцев. По ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложили арест, добавили в ведомстве.

Фигурантам грозит до семи лет колонии.

По аналогичной статье будут судить 12 жителей Московской области. Следствие установило, что с 2022 по 2024 годы группа преступников фиктивно поставила на миграционный учет более 500 иностранцев по адресам в Реутове и Балашихе. Кроме того, злоумышленники обеспечили выдачу иностранным гражданам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории и РФ и так далее.

Ранее в России призвали ввести мораторий на гражданство.