Имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара обратили в доход государства

Советский районный суд Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора России к Александру и Ольге Семеновым. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчики в период службы в органах внутренних дел Краснодарского края не соблюдали обязанности и запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством.

По данным следствия, с января по ноябрь 2005 года Семенов использовал свое служебное положение и влияние для незаконного присвоения высоколиквидных земельных участков в центре Краснодара общей площадью 1 га. В дальнейшем, занимая должность начальника УВД города, он продолжил наращивать капитализацию своих активов через строительство на этих участках дорогостоящей коммерческой недвижимости: шестиярусной гостиницы с более чем 50 люксовыми и премиальными апартаментами, 13 торговых объектов, базы строительной и крупнотоннажной техники, а также автозаправочной станции.

Кроме того, Семенов и Семенова создали либо приобрели в Краснодарском крае девять высокодоходных коммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере гостиничного бизнеса, благоустройства территорий и аренды имущества. Все компании были зарегистрированы на номинальных владельцев, а должность Семенова позволяла ему оказывать существенное влияние на органы местного самоуправления Краснодарского края, что обеспечивало заключение более 450 муниципальных контрактов с его бизнес-структурами на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Для скрытия собственности от контролирующих органов ответчики привлекали родственников и доверенных лиц в качестве номинальных владельцев. В результате они приобрели высоколиквидные активы в Краснодарском крае общей рыночной стоимостью более 3 млрд рублей.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о сотнях госслужащих, уволенных из-за утраты доверия.