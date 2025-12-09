На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Генпрокуратуре заявили о сотнях госслужащих, уволенных из-за утраты доверия

Гуцан: более 700 госслужащих уволили в 2025 году в связи с утратой доверия
true
true
true
close
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что в 2025 году более 700 государственных служащих были уволены по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Только за этот год по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия уволены свыше 700 лиц. Сведения о таких лицах включаются в упомянутый в вопросе реестр. И количество подобных решений из года в год увеличивается», — сказал Гуцан.

Он подчеркнул, что прокуратура ориентирована на выявление серьезных нарушений антикоррупционного законодательства, а не на незначительные ошибки в декларациях о доходах.

По словам главы ведомства, справки о доходах предоставляют мало информации, поскольку коррупционные активы, как правило, оформляются на родственников и близких лиц.

«Поэтому мы смотрим глубже, опираемся на определенные источники информации, позволяющие объективно оценить имущественное положение чиновников и соблюдение ими антикоррупционных стандартов», — добавил генпрокурор.

Гуцан также отметил, что в отношении 200 лиц был применен новый инструмент, предусмотренный ст. 13.5 ФЗ «О противодействии коррупции». Это позволяет прокуратуре завершать антикоррупционные проверки в отношении чиновников, которые предпочитают уволиться, не дожидаясь окончания проверки кадровой службой, и, при наличии оснований, обращаться в суд.

Ранее генпрокурор рассказал о работе ГП в сфере противодействия коррупции.

