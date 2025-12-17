На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыт ущерб от 14 терактов в России, совершенных с участием украинца Булацика

ТАСС: ущерб от 14 терактов с участием украинца Булацика составил 18 млрд рублей
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суммарный ущерб в результате 14 терактов на территории РФ, совершенных при участии осужденного гражданина Украины Евгения Булацика, составил 18 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другие подробности в материале не приводятся.

17 декабря в Южном окружном военном суде сообщили, что украинца Евгения Булацика признали виновным в участии в совершении 14 терактов в России. По данным следствия, мужчина действовал в составе организованной группы с высшим военным и политическим руководством Украины. Его приговорили к пожизненному лишению свободы, при этом первые восемь лет злоумышленник проведет в тюрьме.

4 декабря двух подростков из Омской области осудили на 3,5 и три года за теракт в моторвагонном депо в Новосибирске. Как выяснили следователи, несовершеннолетние проникли на территорию депо в Железнодорожном районе и подожгли пункт считывания автоматической идентификации подвижного состава. Они действовали по заданию незнакомца, с которым переписывались в интернете.

Ранее россиянина осудили за подготовку атаки дрона на самолеты в аэропорту Внуково.

