Россиянина осудили за подготовку атаки дрона на самолеты во Внуково

Жителя Подмосковья осудили на девять лет за приготовление к теракту во Внуково
Виталий Белоусов/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Подмосковья Николая Агапова к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в приготовлении к совершению теракта. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывных устройств.
 
Как выяснили следователи, в августе прошлого года Агапов совершил разведку местности вблизи аэропорта Внуково. Он сделал несколько фотографий с помощью мобильного телефона, после чего отправил их соучастнику преступления.

Более того, 20 февраля 2025 года фигурант извлек из тайника в микрорайоне Климовск дрон с самодельным взрывным устройством. Мужчина перевез беспилотник в гараж в Подольске и хранил его, чтобы впоследствии атаковать вылетающие из Внуково самолеты.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку 24 февраля 2025 года был задержан <...>. Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, из которых первые три года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

После того как Агапов выйдет из колонии, его свободу ограничат еще на один год. Кроме того, злоумышленнику предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

«Также суд взыскал в доход государства денежные средства в размере 1 млн рублей, полученные от реализации автомобиля, используемого подсудимым как средство совершения преступления», — добавили в прокуратуре.

Там уточнили, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Брянской области осудили 41-летнего сельчанина, обвиненного в шпионаже.

