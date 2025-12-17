В России осудили украинца, участвовавшего в совершении 14 терактов

ТАСС: украинца пожизненно лишили свободы за участие в 14 терактах в России

Гражданина Украины Евгения Булацика приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в участии в 14 терактах на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По словам источника агентства, первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме.

«Булацик в период с 19 июля 2023 года по 13 мая 2024 года, действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации», — рассказали в суде.

16 декабря Южный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука к 22 годам лишения свободы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации под руководством Главного управления разведки министерства обороны Украины и покушение на теракт в Донецкой народной республике.

Ранее женщину-агента украинских спецслужб осудили за подготовку теракта в Воронеже.