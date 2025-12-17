На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России осудили украинца, участвовавшего в совершении 14 терактов

ТАСС: украинца пожизненно лишили свободы за участие в 14 терактах в России
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Гражданина Украины Евгения Булацика приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в участии в 14 терактах на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По словам источника агентства, первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме.

«Булацик в период с 19 июля 2023 года по 13 мая 2024 года, действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации», — рассказали в суде.

16 декабря Южный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука к 22 годам лишения свободы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации под руководством Главного управления разведки министерства обороны Украины и покушение на теракт в Донецкой народной республике.

Ранее женщину-агента украинских спецслужб осудили за подготовку теракта в Воронеже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами