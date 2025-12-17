В России утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Минобрнауки утвердило новые баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2026 год

Минобрнауки России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается в публикации, пороговые значения ЕГЭ для поступления в российские вузы будут повышены по шести предметам.

Согласно официальному документу, минимальный балл по химии и биологии увеличится с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41 балла, на экзамене по информатике потребуется как минимум 46 баллов, на экзамене по истории порог увеличен до 40 баллов, а по иностранному языку нужно будет набрать вместо минимальных необходимых ранее 30 баллов — 40. Изменения минимального порога коснутся не только бюджетных, но и платных мест.

Минимальные баллы останутся без изменения для таких предметов, как русский язык, профильная математика, география, обществознание и литература.

В документе отмечается, что эти корректировки затронут только федеральные требования. Отдельно каждый университет имеет право устанавливать свои, более высокие проходные баллы для конкретных направлений подготовки.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.