В Петербурге двоих подростков задержали по делу о мошенничестве

СК: в Санкт-Петербурге задержаны двое подростков по подозрению в мошенничестве

В Санкт-Петербурге силовики задержали двоих 16-летних жителей — их подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Северной столицы.

По версии следствия, 12 декабря этого года неустановленные лица позвонили пожилой жительнице Петербурга и представились сотрудниками правоохранительных органов. После этого подростки по указанию мошенников получили от пенсионерки 400 тысяч рублей.

Аналогичным образом вышеупомянутые неустановленные лица осуществляли звонки еще одной женщине, у которой требовали такую же сумму.

«Однако их преступный умысел на хищение не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку двое несовершеннолетних, забиравших деньги у пожилых людей, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Юношей задержали, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством.