На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге двоих подростков задержали по делу о мошенничестве

СК: в Санкт-Петербурге задержаны двое подростков по подозрению в мошенничестве
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге силовики задержали двоих 16-летних жителей — их подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Северной столицы.

По версии следствия, 12 декабря этого года неустановленные лица позвонили пожилой жительнице Петербурга и представились сотрудниками правоохранительных органов. После этого подростки по указанию мошенников получили от пенсионерки 400 тысяч рублей.

Аналогичным образом вышеупомянутые неустановленные лица осуществляли звонки еще одной женщине, у которой требовали такую же сумму.

«Однако их преступный умысел на хищение не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку двое несовершеннолетних, забиравших деньги у пожилых людей, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Юношей задержали, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами