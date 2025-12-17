На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток поджег коммунальную квартиру ради вознаграждения, но не получил его

Ariel Dufey/Shutterstock

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против несовершеннолетнего после поджога двери коммунальной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

В понедельник, 15 декабря, подросток поджег дверь и коврик у одной из коммунальных квартир в доме на Большом проспекте Петроградской стороны. Происходящее снимал на видео его младший приятель. В этот момент в квартире находились люди. Но огонь вовремя потушили, и жильцы не пострадали.

По данным следствия, мальчик действовал по указанию неизвестного, полученному через мессенджер, за обещанное денежное вознаграждение. Однако деньги он так и не получил.

Против подростка возбудили уголовное дело о покушении на особо тяжкое преступление. Он уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Второй ребенок еще не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста. Его допросили и передали родителям, а его поведение рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее двух подростков обвинили в совершении теракта за поджог леса в Забайкалье.

