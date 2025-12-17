Матвиенко указала на недоработки закона о борьбе с мошенничеством

При реализации закона о противодействии мошенничеству обнаружились его недоработки, банки и страховые компании не могли дозвониться до своих клиентов. Об этом сообщила спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Речь идет о положениях правительственного закона о борьбе с массовыми обзвонами российских граждан.

«После этого (вступления закона в силу. — «Газета.Ru») буквально «валом» посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые не могли дозвониться до своих клиентов», — сказала политик в ходе в ходе совещания с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Матвиенко подчеркнула, что при подготовке законопроекта нужно было работать тщательнее, чтобы исключить подобные риски.

1 июня в России вступил в силу первый закон против мошенничества, который включает около 30 мер — их вводят поэтапно. В частности, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи уже запретили использовать иностранные мессенджеры для коммуникации с клиентами. Кроме того, портал «Госуслуги» более не присылает оповещения во время телефонного разговора пользователя.

Ранее экономист сообщил, что тысячам россиян могут заблокировать связь по ошибке из-за нового закона.