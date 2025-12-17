На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко указала на недоработки закона о борьбе с мошенничеством

Матвиенко: закон о противодействии мошенничеству недоработан
true
true
true
close
РИА Новости

При реализации закона о противодействии мошенничеству обнаружились его недоработки, банки и страховые компании не могли дозвониться до своих клиентов. Об этом сообщила спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Речь идет о положениях правительственного закона о борьбе с массовыми обзвонами российских граждан.

«После этого (вступления закона в силу. — «Газета.Ru») буквально «валом» посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые не могли дозвониться до своих клиентов», — сказала политик в ходе в ходе совещания с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Матвиенко подчеркнула, что при подготовке законопроекта нужно было работать тщательнее, чтобы исключить подобные риски.

1 июня в России вступил в силу первый закон против мошенничества, который включает около 30 мер — их вводят поэтапно. В частности, сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи уже запретили использовать иностранные мессенджеры для коммуникации с клиентами. Кроме того, портал «Госуслуги» более не присылает оповещения во время телефонного разговора пользователя.

Ранее экономист сообщил, что тысячам россиян могут заблокировать связь по ошибке из-за нового закона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами