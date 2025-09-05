На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тысячам россиян могут заблокировать связь по ошибке из-за нового закона

Экономист Казова предрекла блокировку связи тысячам добросовестных россиян ежемесячно
Elena_Nik/Shutterstock/FOTODOM

Тысячи добросовестных россиян ежемесячно будут попадать под блокировку банковских счетов и ограничение мобильной связи из-за нового закона, спрогнозировала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, по которому начнут блокировать связь абонентам с арестованными счетами в банках. В том числе, если платежи признали подозрительными.

Казова сказала, что закон направлен на противодействие телефонному мошенничеству и усиление степени финансово-правового контроля. Вводится механизм борьбы с преступлениями, сопряженными с хищением и легализацией денег, добавила экономист.

«Однако законодательная инициатива вызывает комплекс правовых и социально-экономических вопросов, касающихся добросовестных россиян, которые могут попасть под превентивные меры ошибочно либо вследствие технических сбоев. Цифровые технологии развиваются стремительно, но известно, что программные сбои и технические ошибки случаются даже при эффективно функционирующей и отлаженной системе мониторинга. Вероятно, доля лжеположительных блокировок связи будет находиться в диапазоне от 0,1% до 1% от общего количества операций, классифицированных как вызывающие подозрение. При экстраполяции значений ошибочно заблокированных транзакций всего клиентского массива, риску воздействия ограничительных мер ежемесячно могут подвергаться тысячи россиян», — отметила Казова.

Она предположила, что в будущем лаг ошибки может достигнуть 2,5%. Но в долгосрочной перспективе система анализа транзакций обрастет технологической зрелостью, и доля лжеположительных нарушителей–добросовестных россиян будет стремиться к минимальному значению, уверена экономист.

Казова подчеркнула, что банки обязаны проинформировать клиента об аресте счета в кратчайшие сроки. Россияне должны документально доказать факт добросовестной операции в офисе кредитной организации, если счет был арестован ошибочно, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что операторы с 1 сентября будут передавать данные о звонящих юрлицах.

