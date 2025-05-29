Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников

Юрист Хаминский рассказал о новом законе для граждан от мошенников

Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу с 1 июня. Об этом сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

«Банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку выдачи средств без добровольного согласия», — сказал он.

Если банк посчитает действия человека подозрительными, финансовая организация должна будет ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки.

Закон также позволит россиянам предоставить своим родственникам статус уполномоченного лица для получения подтверждения совершения финансовой операции.

Недавно в Сочи пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников, ее спас сотрудник банка. 66-летняя местная жительница получила звонок от неизвестных, представившихся работниками поликлиники. Под предлогом записи на УЗИ сердца они выманили у женщины СМС-код, получив доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Мошенник убедил перевести ему 200 тысяч рублей. Однако выполнить операцию не позволила сотрудница банка, почувствовавшая неладное.

Ранее россиян предупредили о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.