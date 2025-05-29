На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал о новом законе для защиты граждан от мошенников

Юрист Хаминский рассказал о новом законе для граждан от мошенников
close
Shutterstock

Новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу с 1 июня. Об этом сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

«Банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку выдачи средств без добровольного согласия», — сказал он.

Если банк посчитает действия человека подозрительными, финансовая организация должна будет ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки.

Закон также позволит россиянам предоставить своим родственникам статус уполномоченного лица для получения подтверждения совершения финансовой операции.

Недавно в Сочи пенсионерка чуть не стала жертвой мошенников, ее спас сотрудник банка. 66-летняя местная жительница получила звонок от неизвестных, представившихся работниками поликлиники. Под предлогом записи на УЗИ сердца они выманили у женщины СМС-код, получив доступ к ее аккаунту на «Госуслугах». Мошенник убедил перевести ему 200 тысяч рублей. Однако выполнить операцию не позволила сотрудница банка, почувствовавшая неладное.

Ранее россиян предупредили о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами