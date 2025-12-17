На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье неизвестный запустил фейерверки у школы

В Мытищах неизвестный устроил взрыв фейерверков возле школы
В подмосковных Мытищах неизвестный мужчина устроил взрыв фейерверков рядом со школой № 35. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, около часа назад мужчина подошел к территории образовательного учреждения с пакетом и оставил его у забора. После того как он отошел, начались взрывы: фейерверки разлетелись в сторону школы и ближайшего жилого дома.

Очевидцы рассказали, что мужчина действовал в одиночку, выбросил пиротехнику в мусорный контейнер и покинул место происшествия. По их словам, он был в больших наушниках и выглядел небогато. Искры долетали до окон, из-за чего жители района сильно испугались.

Кто был этот человек и с какой целью он поджег фейерверки, свидетели не знают. Местные жители намерены обратиться в правоохранительные органы.

До этого на востоке Москвы в руках 12-летнего подростка взорвалась петарда, которую ему дал его друг. После взрыва подросток получил ожог третьей степени (один из самых тяжелых видов ожоговых травм, поражающий все слои кожи. — «Газета.Ru») и травму в области верхних конечностей и груди. На место происшествия прибыли медики.

Ранее в Красногорске ребенок подобрал деньги и лишился пальцев.

