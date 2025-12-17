На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчину, избившего кубанскую модель, отправили под домашний арест

Московский суд отправил под домашний арест мужчину, который избил модель из Краснодарского края Анжелику Тартанову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Никулинский районный суд города Москвы 17 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 01 месяц 24 суток Кузьмину Дмитрию Михайловичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Кузьмин вечером был в гостях у Тартановой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил девушку по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму, добавили в пресс-службе.

О пропаже модели сообщалось 9 декабря. В последний раз родственники общались с Анжеликой 28 ноября, с тех пор она не выходит на связь и перестала обновлять социальные сети. Тогда же девушку видели около ее дома в компании мужчины сильно старше нее.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

