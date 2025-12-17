Мужчину, избившего кубанскую модель, отправили под домашний арест

В Москве арестовали мужчину, который избил модель из Краснодарского края

Московский суд отправил под домашний арест мужчину, который избил модель из Краснодарского края Анжелику Тартанову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Никулинский районный суд города Москвы 17 декабря 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 01 месяц 24 суток Кузьмину Дмитрию Михайловичу, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, Кузьмин вечером был в гостях у Тартановой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил девушку по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму, добавили в пресс-службе.

О пропаже модели сообщалось 9 декабря. В последний раз родственники общались с Анжеликой 28 ноября, с тех пор она не выходит на связь и перестала обновлять социальные сети. Тогда же девушку видели около ее дома в компании мужчины сильно старше нее.

