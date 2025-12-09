На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кубанская модель пропала в Москве при странных обстоятельствах

SHOT: в Москве загадочно пропала модель Анжелика Тартанова
model_moskva__m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве загадочно пропала 33-летняя модель Анжелика Тартанова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В последний раз родственники общались с Анжеликой 28 ноября, с тех пор она не выходит на связь и перестала обновлять социальные сети. Тогда же девушку видели около ее дома в компании мужчины сильно старше нее.

В московской квартире остались все личные вещи модели, включая документы, личный дневник и даже телефон, который Анжелика, по словам ее сестры, «не выпускала из рук». Близкие подозревают, что девушку могли похитить, они уже обратились в полицию.

На прошлой неделе тюменец пошел показывать машину покупателю и бесследно исчез. Вечером 4 декабря ему поступил звонок от потенциального покупателя, с которым он встретился во дворе дома. Вдвоем они уехали якобы на проверку машины и не вернулись. На следующий день родственники мужчины, обеспокоенные исчезновением, узнали от сообщества автолюбителей, что в Екатеринбурге кто-то пытается продать автомобиль, похожий на Kia Optima пропавшего. СК возбудил уголовное дело.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

