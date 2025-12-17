Эксперт рассказал, «сдают» ли блогеры свои аккаунты мошенникам

На фоне волны взломов аккаунтов популярных блогеров в социальных сетях некоторые пользователи начали задумываться, могут ли знаменитости «сдавать в аренду» свои профили мошенникам. Это в разговоре с kp.ru объяснил специалист по вирусному PR Андрей Шишков.

«Такая схема действительно существует, но обычно с намного менее популярными блогерами. В Телеграм-чатах мошенники предлагают сдавать им в аренду частные профили за 100-200 тысяч рублей в месяц», — рассказал специалист.

По его словам, после этой сделки знаменитости делают вид, что их аккаунты якобы взломали, а злоумышленники используют полученные страницы в целях обмана. Таким образом сами блогеры могут компенсировать рекламные потери, отметил эксперт.

Однако он объяснил, что данный способ заработка является особенно рискованным. Владелец профиля может стать не жертвой, а соучастником и фигурантом уголовного дела.

До этого руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал «Газете.Ru», что мошенники активизировали фишинговые атаки в мессенджерах, выдавая себя за популярных блогеров, администраторов крупных каналов, должностных лиц и представителей организаций. Злоумышленники создают поддельные аккаунты, которые визуально почти неотличимы от настоящих — с идентичными аватарками, схожими именами и скопированной историей постов.

Ранее юрист назвал ключевые мошеннические схемы 2025 года.