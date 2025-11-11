На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения

true
true
true
close
Максим Захаров/РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла закон о закреплении кадров в системе здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, поступившие на бюджетные места в ординатуру должны будут заключить договоры о целевом обучении. Договоры будут заключаться при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик.

В октябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что увеличение штрафов для студентов программ медицинского образования, которые обучаются по целевому договору, позволит усилить ответственность обучающихся.

8 октября Госдума в первом чтении одобрила заключение обязательных целевых контрактов для медиков-бюджетников. Инициатива предусматривает, что студенты должны будут заключить такие договоры в течение первого года учебы. В случае неисполнения обязательств со стороны как студента, так и заказчика, предусмотрены штрафы.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что задача закона — решить проблему дефицита кадров. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру вынужденной из-за нехватки денег на социальную поддержку врачей.

Ранее в России оценили, поможет ли целевое обучение медиков устранить нехватку кадров.

