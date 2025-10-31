В метро Петербурга на пути упал пассажир, его не спасли

В Петербурге на красной ветке пассажир упал на рельсы

В метро Петербурга произошла остановка движения из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщает метрополитен города.

Инцидент произошел на «красной» ветке. После падения на участке от станции «Площадь Ленина» до «Пушкинской» временно перестали ходить поезда.

На кадрах, опубликованных в издании «Фонтанка», заметно, что проблемы с движением наблюдались и на одной из центральных станций города, «Площадь Восстания». Там, по данным очевидцев, поезда встали.

Пассажира подняли с путей. Информация о том, получил ли он травмы и как оказался на рельсах, не уточняется. По данным 78.ru, его не спасли.

После этого движение на ветке возобновили, поезда возвращаются в обычному расписанию.

Подобный случай произошел в метро Петербурга в середине месяца. На рельсы станции «Чкаловская» упал девятилетний школьник, который слишком близко подошел к краю платформы, не удержался и случайно упал.

Во время падения школьник получил несколько переломов, также он ударился головой. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее в метро Петербурга затопило станцию.