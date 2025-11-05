На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В метро Петербурга на рельсы станции «Автово» упал человек, его не спасли

В Петербурге на красной ветке метро на путь упал пассажир
true
true
true
close
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге движение на нескольких станциях метро остановилось из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщает метрополитен города.

Инцидент произошел на участке от станции «Нарвская» до «Проспекта Ветеранов», точная станция не указывается. При этом от «Нарвской» до «Девяткино» (конечная) поезда следовали в привычном режиме.

Спустя несколько минут после объявления об остановке движения на этом участке человека извлекли из-под состава. В каком состоянии находился пассажир, не уточняется. По данным 78.ru, он не выжил. Он упал на рельсы станции «Автово».

Вскоре движение поездов на линии восстановилось.

Подобный случай в подземке города произошел в конце прошлой недели. На красной ветке человек упал на рельсы. Из-за этой ситуации на некоторых станциях наблюдались проблемы с движением. Например, на одной из центральных, «Площадь Восстания».

Спустя непродолжительное время движение поездов восстановили. По данным местных СМИ, под поезд попала женщина, ее не спасли.

Ранее на салатовой ветке московского метро произошел сбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами