В метро Петербурга на рельсы станции «Автово» упал человек, его не спасли

В Петербурге на красной ветке метро на путь упал пассажир

В Петербурге движение на нескольких станциях метро остановилось из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщает метрополитен города.

Инцидент произошел на участке от станции «Нарвская» до «Проспекта Ветеранов», точная станция не указывается. При этом от «Нарвской» до «Девяткино» (конечная) поезда следовали в привычном режиме.

Спустя несколько минут после объявления об остановке движения на этом участке человека извлекли из-под состава. В каком состоянии находился пассажир, не уточняется. По данным 78.ru, он не выжил. Он упал на рельсы станции «Автово».

Вскоре движение поездов на линии восстановилось.

Подобный случай в подземке города произошел в конце прошлой недели. На красной ветке человек упал на рельсы. Из-за этой ситуации на некоторых станциях наблюдались проблемы с движением. Например, на одной из центральных, «Площадь Восстания».

Спустя непродолжительное время движение поездов восстановили. По данным местных СМИ, под поезд попала женщина, ее не спасли.

Ранее на салатовой ветке московского метро произошел сбой.