Мошенники в преддверии Дня матери придумали новую схему обмана россиян

Мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в преддверии Дня матери, чтобы внедрить голоса детей в схемы обмана россиян. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, перед праздниками мошенники традиционно активизируются и при реализации схем обмана подстраиваются под инфоповоды. Депутат рассказал, что в интернете появляются фейковые акции, якобы «выгодные» предложения и поддельные сервисы доставки. В этот момент россияне, которые хотят порадовать своих близких подарками, становятся особенно уязвимы.

Помимо этого, по словам парламентария, злоумышленники начинают активно применять ИИ.

«Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги», — сообщил Немкин.

Депутат объяснил, что подобные варианты опасны тем, что они воздействуют на эмоции человека и количество таких атак, по его словам, в последние месяцы продолжает расти. При этом наиболее распространенными способами обмана остаются фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки по низким ценам. После перевода средств в такие сервисы страница исчезает из сети, а продавец пропадает без следа.

До этого сообщалось, что в одном из зафиксированных подобных случаев мошенникам удалось создать поддельную голосовую запись, с помощью которой они позвонили родителям. Злоумышленникам удалось взять несколько тысяч рублей у родителей под предлогом сбора денег на подарок другу на день рождения.

Ранее МВД назвало самые распространенные схемы обмана детей в Roblox.