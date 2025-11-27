На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о новой мошеннической схеме в преддверии Нового года

Эксперт Кирюшкин: мошенники могут маскироваться под ресурсы налоговых органов
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Нового года мошенники могут пользоваться тем, что до 1 декабря физлицам нужно заплатить налоги. На фоне этого злоумышленники начнут создавать аккаунты, боты и другие площадки, которые будут замаскированы под официальные ресурсы налоговых органов или просто связаны с этой тематикой. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

Специалист отметил, что с наибольшей вероятностью мошенники начнут распространять вредоносный контент, с помощью которого будут красть аккаунты и денежные средства пользователей, в Telegram. Он объяснил, что злоумышленники всегда стремятся использовать актуальные инфоповоды, чтобы увеличить шансы на успешный обман жертв.

«Мы фиксируем создание аккаунтов, чатов и каналов в Telegram, так или иначе связанных с налоговой тематикой. Большая часть из них маскируется под официальные ресурсы налоговых органов: новостные каналы или боты обратной связи», — предупредил Кирюшкин.

По его словам, в конце года мошенники часто уверяют пользователей, что у них есть неоплаченный налог, штраф за неуплату налога и другое. Таким образом злоумышленники создают стрессовую ситуацию, запугивая потенциальную жертву и лишая ее времени на принятие решения. Эксперт объяснил, что, как правило, киберпреступники пытаются получить СМС-код от второго фактора защиты аккаунта.

Он посоветовал критически относиться ко всем звонкам и сообщениям, вызывающим подозрения. Специалист добавил, что пользователи могут обезопасить себя с помощью проверки подлинности ресурса на официальных сайтах налоговых органов.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин до этого рассказал, что мошенники начали применять технологии искусственного интеллекта в преддверии Дня матери, чтобы внедрить голоса детей в схемы обмана россиян. Он отметил, что в интернете также появляются фейковые акции, якобы «выгодные» предложения и поддельные сервисы доставки.

Ранее психолог назвала восемь признаков мошеннического поведения на сайте знакомств.

