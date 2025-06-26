В СБ рассказали о вербовке мигрантов иностранными спецслужбами для диверсий против РФ

СБ: иностранные спецслужбы вербуют мигрантов из Азии для диверсий против РФ

Иностранные спецслужбы активно вербуют мигрантов из Средней Азии для совершения терактов в России. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

Коков отметил, что зарубежные разведывательные структуры активизировали усилия по привлечению мигрантов из центральноазиатских государств к участию в диверсионных акциях и терроризме на территории нашей страны.

Причинами повышенного риска, по данным аналитиков, является влияние местных экстремистских движений и религиозная идеология мигрантов, многие из которых придерживаются радикальных взглядов, сформировавшихся под влиянием популярных исламистских проповедников на своей исторической родине.

Как отметил Коков, Киев за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные территории России. По его словам, интенсивность террористических атак на приграничные территории в последние полтора года многократно возросла.

Ранее ФСБ показала видео задержания петербурженки, сотрудничавшей с Киевом.