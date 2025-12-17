Россиянам рассказали о новых трендах на рынке труда в 2026 году

Стремительное изменение рынка труда заставляет представителей HR-отрасли заранее готовиться к приближающемуся 2026 году. На работе практически во всех сферах, а также процессе поиска и найма кандидатов отразятся новые тренды, которые уже постепенно начинают захватывать рынок. Главные из них в беседе с 360.ru назвала HR-специалист Юлия Ничуговская.

Одно из основных изменений затронет офисную жизнь. По словам специалиста, эпоха, когда обязательное присутствие на рабочем месте было само собой разумеющимся, окончательно осталась позади. К 2026 году удаленный или гибридный режим работы станет стандартом для большинства компаний.

«Работу будут оценивать по конкретным результатам, а не по количеству проведенных за компьютером часов, — подчеркнула Ничуговская. — Важным вызовом для российских компаний станет не только организация такого режима, но и обеспечение кибербезопасности с помощью отечественного ПО и грамотное прозрачное управление командами через CRM-системы. Это позволит нанимать сотрудников из разных регионов».

Второй важный тренд – это активное внедрение технологий искусственного интеллекта. Этот процесс уже идет, в будущем году он уже станет нормой и таким же привычным инструментом, как калькулятор, считает эксперт. В том числе ИИ будут применять для найма, включая такие функции, как поиск и отбор резюме, ответы на стандартные вопросы кандидатов, анализ настроений в коллективе, создание планов обучения и так далее.

Одной из ключевых проблем на рынке труда в 2026 году останется дефицит кадров и конкуренция за специалистов. Компании на этом фоне будут активнее вкладываться в поддержку сотрудников, в том числе – в поддержание ментального здоровья с помощью доступа к психологам, тренингам против выгорания; поддержку семей с помощью льгот, а также в финансовую стабильность.

Также в 2026 году одновременно на рынке труда будут работать представители сразу пяти поколений – от бумеров до зумеров. Это заставит компании быть более гибкими к сотрудникам разных возрастов, искать новые подходы и способы мотивировать их, заключила специалист.

