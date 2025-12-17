Психолог объяснила, как избежать измен в отношениях

Проработка напряжения внутри системы снизит риск измены в отношениях лучше, чем контроль за партнером. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог и социолог Ирина Пахомова.

По ее словам, парам следует вести диалог о раздражении, усталости и других проблемах, чтобы измене было нечего «разряжать».

«Границы в паре — это не ограничения, а ясность. Там, где ясности нет, появляются серые зоны и рационализация неверности», — добавила Пахомова.

Психолог добавила, что нарушение границ напрямую связано и с хронической ревностью, которая разрушает отношения даже без факта измены.

Практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко до этого рассказала «Газете.Ru», что измены могут происходить из-за неудовлетворенности важных потребностей. По ее словам, это может быть отсутствие душевной близости; разное либидо; невозможность проводить много времени вместе; чувство, что партнер не ценит другого, и многое другое.

Кроме этого, люди, которые психологически не повзрослели, часто не могут переносить монотонность, их манит новизна, адреналин запретного, острых ощущений, поэтому склонны к изменам.

