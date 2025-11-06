На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала одну из главных причин женских измен

Психолог Юнина: женские измены часто связаны с эмоциональным голодом
true
true
true
close
Shutterstock

Зачастую женщины, посещая психолога после измены, объясняют свой поступок отсутствием эмоций со стороны партнера. Они часто произносят такие фразы, как: «Он охладел»; «Он не уделяет мне внимание»; «Он меня не слышит»; «Живем как соседи»; «Работа и друзья важнее». Об этом в беседе с РИАМО рассказала психоаналитик и практикующий психолог Надежда Юнина.

По мнению эксперта, такие ситуации возникают из-за не выстроенной эмоциональной связи между партнерами, в результате чего контакт становится более практичным: он заработал денег — она приготовила ужин; он прибил полку — она забрала детей из детского сада и так далее.

«Люди — существа социальные, и после закрытия базовых потребностей, следующей будет социальный контакт. Именно поэтому женщине нужен глубинный безопасный эмоциональный контакт. Отношения, где ее не будут осуждать, высмеивать, игнорировать, относиться к ней как к функции (постирай, погладь, убери). Но будут эмоциональная поддержка, умение ее выслушать, принятие, и что самое важное — умение выдерживать ее эмоции», — отметила Юнина.

Она посоветовала обоим партнерам работать над своим эмоциональным интеллектом. Понимать, что важно научиться слушать друг друга, поддерживать, уметь договариваться и не идеализировать отношения.

Врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого говорил, что женщины, предпочитающие активный стиль вождения за рулем и допускающие нарушения ПДД, более склонны к измене своему партнеру.

По словам медика, человеку, находящемуся во власти эмоций, трудно принять рациональное решение, например, оставаться верной в ситуации, когда сложно сопротивляться нахлынувшим чувствам.

Ранее психолог объяснила, как понять, что женщина изменяет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами