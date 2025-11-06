Психолог назвала одну из главных причин женских измен

Зачастую женщины, посещая психолога после измены, объясняют свой поступок отсутствием эмоций со стороны партнера. Они часто произносят такие фразы, как: «Он охладел»; «Он не уделяет мне внимание»; «Он меня не слышит»; «Живем как соседи»; «Работа и друзья важнее». Об этом в беседе с РИАМО рассказала психоаналитик и практикующий психолог Надежда Юнина.

По мнению эксперта, такие ситуации возникают из-за не выстроенной эмоциональной связи между партнерами, в результате чего контакт становится более практичным: он заработал денег — она приготовила ужин; он прибил полку — она забрала детей из детского сада и так далее.

«Люди — существа социальные, и после закрытия базовых потребностей, следующей будет социальный контакт. Именно поэтому женщине нужен глубинный безопасный эмоциональный контакт. Отношения, где ее не будут осуждать, высмеивать, игнорировать, относиться к ней как к функции (постирай, погладь, убери). Но будут эмоциональная поддержка, умение ее выслушать, принятие, и что самое важное — умение выдерживать ее эмоции», — отметила Юнина.

Она посоветовала обоим партнерам работать над своим эмоциональным интеллектом. Понимать, что важно научиться слушать друг друга, поддерживать, уметь договариваться и не идеализировать отношения.

Врач-психотерапевт, спортивный психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого говорил, что женщины, предпочитающие активный стиль вождения за рулем и допускающие нарушения ПДД, более склонны к измене своему партнеру.

По словам медика, человеку, находящемуся во власти эмоций, трудно принять рациональное решение, например, оставаться верной в ситуации, когда сложно сопротивляться нахлынувшим чувствам.

