Летевший из Египта пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Corriere della Sera: самолет Wizz Air экстренно сел в Неаполе
Shutterstock

Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Неаполе из-за сообщений о неполадках на борту. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел 14 октября с лайнером, следовавшим из египетского Шарм-эш-Шейха в Рим. По данным издания, пассажиры сообщали о появлении дыма в грузовом отсеке воздушного судна.

Авиакомпания Wizz Air подтвердила факт экстренной посадки, но опровергла информацию о задымлении. В заявлении перевозчика указано, что все пассажиры благополучно покинули борт, а осмотр судна не выявил признаков возгорания.

На борту самолета находились журналисты и члены съемочных групп, сопровождавшие премьер-министра Италии Джорджу Мелони с «саммита мира». Все пассажиры были эвакуированы без происшествий.

14 сентября сообщалось, что летевший из Москвы в Хургаду самолет экстренно сел из-за загоревшегося двигателя.

Ранее самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.

