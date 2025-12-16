Минстрой сообщил о сокращении выдачи ипотечных кредитов

Минстрой: в 2025 году объемы выдачи ипотеки в России снизились на 21%

В России объемы выдачи ипотечных кредитов в 2025 году сократились на 21%. Об этом на заседании Совета законодателей РФ сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

Он отметил, что благодаря действующим льготным программам удалось сохранить ипотечное кредитование, которое в противном случае могло бы значительно сократиться. Министр добавил, что рассматриваются различные сценарии модернизации программы семейной ипотеки, подчеркнув, что льготная ипотека остается практически единственной возможностью для граждан улучшить жилищные условия.

До этого руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал, что оформление ипотечного кредита с привлечением материнского капитала нередко превращается в тропу с ловушками.

По его словам, одна из самых распространенных — покупка жилья, которое не подходит под требования Пенсионного фонда. Он объяснил, что если квартира находится в аварийном доме или у нее имеются юридические ограничения, ПФР может отказать в перечислении средств.

