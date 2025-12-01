На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз

Граждане КНР до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в Россию без виз не более чем на 30 дней. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Отмечается, что китайцы могут посещать Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через российскую территорию на основании обычного паспорта гражданина КНР.

18 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном пообещал, что Россия отменит визы для туристов из Китая в ближайшее время.

15 сентября Пекин ввел безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, для содействия взаимным поездкам граждан Китая и других стран Пекин расширяет круг государств, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию страны.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.

