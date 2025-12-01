Россия и Саудовская Аравия взаимно отменили визы

Вице-премьер России Александр Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ и Саудовская Аравия заключили соглашение о взаимной отмене виз.

Новак и министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал Аль Фархан подписали соглашение в рамках Российско-Саудовского делового форума.

«Что касается безвизового режима: сейчас пройдут после подписания юридические процедуры по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — сказал вице-премьер.

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития и меморандум о сотрудничестве в области архивного дела.

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз 27 ноября. Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории России и Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Для въезда в эти страны туристам потребуется предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

В рамках безвизового режима граждане РФ и Саудовской Аравии не смогут устроиться на работу, учебу или получить постоянное проживание. Для этого им необходимо получить соответствующие разрешения. До подписания соглашения для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна была виза, благодаря которой туристы могли находиться на территории страны до 90 дней.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.