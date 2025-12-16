Раненный в Запорожской области военкор начал процесс реабилитации

Военный корреспондент РИА Новости Юрий Войткевич заявил агентству, что начал процесс реабилитации после полученного в Запорожской области ранения.

«На данный момент жизни и здоровью ничего не угрожает, переведен в реабилитационное отделение», — сказал военкор.

Войткевич был ранен при ударе беспилотника при выполнении редакционного задания в Запорожской области в октябре. Вместе с ним был военкор Иван Зуев. В результате атаки дрона коллега журналиста получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования семье Зуева. Представитель Кремля назвал произошедшее преступлением, за которое виновные должны понести наказание. Также он пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные организации к немедленному, объективному и гласному расследованию атаки на военкоров. Она также подчеркнула, что любой подобный случай — это вызов не только РФ, но и всему международному сообществу.

