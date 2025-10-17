На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае отреагировали на удар ВСУ по журналистам РИА Новости

МИД Китая заявил, что выступает против насилия в отношении журналистов
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел (МИД) Китая выступает против насилия в отношении журналистов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай последовательно выступает против преследований журналистов за их работу и настоятельно призывает обеспечить личную безопасность журналистов новостных организаций, чтобы предотвратить подобное в будущем», — заявил он.

Дипломат выразил соболезнования в связи с инцидентом.

16 октября стало известно об атаке беспилотника украинской стороны по журналистам РИА Новости. Ивана Зуева спасти не удалось. Вместе с ним пострадал другой корреспондент Юрий Войткевич.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Украина, пользуясь бездействием «цивилизованного» мира, целенаправленно уничтожает журналистов.

Заслуги Зуева в области журналистики были высоко оценены государством – в марте 2025 года он был удостоен президентской награды. Войткевич, в свою очередь, является обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.

