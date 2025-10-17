На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова призвала международные структуры расследовать гибель военкора Зуева

Москалькова: нужно расследовать гибель военкора Зуева без двойных стандартов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные организации к немедленному, объективному и гласному расследованию гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, гибель журналиста свидетельствует о том, что «ВСУ целенаправленно уничтожают тех, кто несет правду — даже если она кому-то неудобна».

Москалькова также призвала международные структуры расследовать гибель Зуева «без двойных стандартов и политической конъюнктуры».

Она также подчеркнула, что любой подобный случай — это вызов не только РФ, но и всему международному сообществу, которое провозглашает «защиту свободы слова и безопасности журналистов как одну из своих ключевых ценностей».

Съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке 16 октября. ВСУ нанесли удары с помощью беспилотников, в результате чего пострадали два журналиста — Иван Зуев и Юрий Войткевич. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллега получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Ранее СК РФ возбудил дело в связи с атакой ВСУ на журналистов в Запорожской области.

