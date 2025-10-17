На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали преступлением атаку ВСУ на журналистов в Запорожской области

Песков призвал наказать военных ВСУ, атаковавших журналистов в Запорожье
true
true
true

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования семье журналиста Ивана Зуева, получившего несовместимые с жизнью ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Мы глубоко соболезнуем близким Зуева. Киевский режим охотится за журналистами. Это преступление. Виновные должны понести ответственность», — сказал Песков.

Также он пожелал скорейшего выздоровления журналисту Юрию Войткевичу, работавшему вместе с Иваном Зуевым и получившему тяжелое ранение.

В то же время пресс-секретарь обратил внимание, что РФ продолжает сохранять открытость к мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, европейские страны «зашлись в милитаристских амбициях» и провоцируют Киев на продолжение боевых действий, подчеркнул Песков.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В ведомстве рассказали, что устанавливают личности причастных к нападению бойцов ВСУ для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ отреагировали на атаку ВСУ на журналистов в Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами