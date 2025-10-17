В Кремле назвали преступлением атаку ВСУ на журналистов в Запорожской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования семье журналиста Ивана Зуева, получившего несовместимые с жизнью ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Мы глубоко соболезнуем близким Зуева. Киевский режим охотится за журналистами. Это преступление. Виновные должны понести ответственность», — сказал Песков.

Также он пожелал скорейшего выздоровления журналисту Юрию Войткевичу, работавшему вместе с Иваном Зуевым и получившему тяжелое ранение.

В то же время пресс-секретарь обратил внимание, что РФ продолжает сохранять открытость к мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, европейские страны «зашлись в милитаристских амбициях» и провоцируют Киев на продолжение боевых действий, подчеркнул Песков.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Первого мужчину спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В ведомстве рассказали, что устанавливают личности причастных к нападению бойцов ВСУ для их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

