Синоптик раскрыла, надолго ли в Москве установится оттепель

Оттепель, которую в столице ожидают уже во вторник, 16 декабря, продержится до воскресенья включительно. Об этом в интервью «Ридусу» сообщила Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, температура установится в пределах –2...+3 °С, днем будет –1..+4 °С.

«Среднесуточная температура воздуха будет положительная. Это говорит, что лежащий сейчас снег растает», — отметила синоптик.

Однако в середине последней декады декабря ожидается еще одна волна холодной погоды со снегом. Так что Новый год будет вполне комфортным, прогнозирует она.

До этого синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к Новому году большая часть территории Европейской России будет в снегу, исключение составят разве что Южный федеральный и Северо-Кавказский округа. В столичном регионе будет относительно тепло, но также с устойчивым снежным покровом, а самые сильные морозы прогнозируются в Якутии.

