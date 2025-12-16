Госдума во II чтении одобрила поправки в закон о локализации такси

ГД одобрила во II чтении закон о работе самозанятых таксистов на иномарках

Госдума (ГД) во втором чтении приняла поправки к закону о локализации такси. Информация об этом была опубликована 16 декабря на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно одобренным поправкам, для перевозчиков, владеющих автомобилем не менее шести месяцев, срок вступления в силу требований к уровню локализации транспортного средства был перенесен на 1 января 2033 года. Кроме того, депутаты поддержали введение 25%-ной региональной квоты для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, решение позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.

До этого доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев сообщил, что введение новых мер по регулированию рынка такси сделает фактически незаконной подработку в этой сфере.

По словам специалиста, недавний опрос показал, что порядка 60% водителей подрабатывали в такси – это десятки миллионов человек, которые использовали такой вариант, чтобы оперативно «заткнуть дыру» в семейном бюджете. Теперь такой возможности у них не будет, предупредил эксперт.

Ранее в Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации.