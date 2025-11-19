В Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации

Многие водители не смогут выполнить жесткие требования закона о локализации такси, поэтому цены на этот вид транспорта вырастут. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, призвав смягчить принятые нормы.

«Недавний опрос показал, что лишь 5% водителей готовы пересесть на отечественные автомобили в рамках требований о локализации. Около трети намерены уйти в тень или вовсе прекратить работу. В том числе это касается около 200 тысяч самозанятых водителей, которые подрабатывают в такси и в большинстве своем финансово не готовы бежать в автосалон за новой дорогой машиной. И это не просто их личные трудности, а проблема для всей отрасли, которая приведет к новому резкому скачку цен на услуги такси для пассажиров. Этого нельзя допустить, нужно смягчать нормы о локализации», — сказал он.

Миронов предложил правительству отложить действие норм для самозанятых водителей.

«В ряде регионов – Дальнем Востоке, Сибири, в Калиниградской области – требования о локализации заработают не с марта 2026-го, а на два-четыре года позже. Считаю, что их можно отсрочить и для самозанятых по всей стране. В октябре в Минтрансе на словах поддержали инициативу. Но конкретного решения нет до сих пор. Его нужно принимать, ведь до вступления закона в силу остается мало времени. Также надеюсь, что правительство расширит и список разрешенных авто, сейчас в нем лишь шесть брендов, этого недостаточно для нашего огромного рынка. Нужна более широкая конкуренция и нужно сделать так, чтобы меры поддержки автопрома не приводили к коллапсу и росту цен в отрасли», — добавил он.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Эти правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

