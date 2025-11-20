На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предрекли уход из такси миллионов подрабатывающих водителей

Специалист Корнеев: миллионы водителей больше не смогут подрабатывать в такси
Shutterstock

Введение новых мер по регулированию рынка такси сделает фактически незаконной подработку в этой сфере, считает председатель союза «Цифровой мир», доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Выдвигаемые требования он в эфире Общественной Службы Новостей назвал противоречащими здравому смыслу.

По словам специалиста, недавний опрос показал, что порядка 60% водителей подрабатывали в такси – это десятки миллионов человек, которые использовали такой вариант, чтобы оперативно «заткнуть дыру» в семейном бюджете. Теперь такой возможности у них не будет, предупредил эксперт.

«Запрещать это или обвешивать ограничениями, например, такими, как единый цвет для автомобилей, лишены здравого смысла, — убежден Корнеев. — Что касается медосмотров и техосмотров, если бы даже теоретически такая ответственность и была, их физически негде пройти, а главное и Минздрав, и Минпромторг это подтверждают, что такой инфраструктуры нет».

Требования к локализации автомобилей для такси вынудят обновлять таксопарки, однако сделать это смогут только те, кто приобретает автомобили в больших объемах. Но сегодня в этой сфере намного больше как раз водителей-«подработчиков», которые не смогут себе этого позволить, заключил эксперт.

Напомним,1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Однако для ряда регионов РФ, например, Калининграда, срок отложен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации.

