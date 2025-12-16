На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как зимний период влияет на ЖКТ

Гастроэнтеролог Головчанская: в зимний период учащаются запоры и боли в животе
Shutterstock

Рацион в зимний период и праздничные застолья могут негативно влиять на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В итоге сезонные изменения способны привести не только к дискомфорту, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Специалист объяснила, что с наступлением холодов образ жизни многих людей меняется. Становится меньше физической активности, но больше тяжелой еды и спиртных напитков. Такие изменения напрямую влияют на работу кишечника.

«Когда клетчатки в пище становится меньше, а плотных, рафинированных продуктов больше, мы очень быстро видим последствия — нерегулярный стул, болезненные позывы, формирование запоров. И это касается и детей, и взрослых», — рассказала эксперт.

По ее словам, зимой также зачастую увеличивается доля продуктов, способствующих газообразованию, например, бобовых, капусты, а также мучных и молочных изделий. На фоне нехватки физической активности эта пища приводит к вздутию, урчанию и повышенному отхождению газов.

Помимо этого, новогодний стол с большим количеством жирных, жареных, майонезных блюд и десертов повышает риск рефлюкса, изжоги, кислой или горькой отрыжки, тяжести в эпигастрии, першения в горле, осиплости голоса и сухого кашля. Однако гастроэнтеролог предупредила, что не стоит сразу употреблять ферменты, поскольку в большинстве случаев достаточно лишь медленно есть, уменьшать порции и не ложиться сразу после приема пищи.

Дополнительными факторами риска также становится алкоголь. Специалист объяснила, что газированные коктейли и шампанское могут усиливать вздутие и отрыжку, а более крепкие спиртные напитки способны вызывать послабление стула, рвоту, а также провоцировать приступы острого панкреатита и обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Головчанская рассказала, что большинство сезонных проблем получится предотвратить с помощью простых правил. Важно не исключать из рациона овощи и фрукты, пить достаточно воды, чаще двигаться, не злоупотреблять жирной и сладкой едой, а также не оставлять готовые блюда на столе на долгое время.

Ранее диетолог рассказала, как сделать новогоднее застолье полезнее.

